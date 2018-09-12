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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lokantada çıkan yangın paniğe neden oldu

Lokantada çıkan yangın paniğe neden oldu

lokantada çıkan yangın

Polis Barla Sağlık Ekipleri Trol 

-yangını söndüren itfaiye ekipleri
-meraklı vatandaşlar
-çalışanların masa ve sandalyeleri taşıması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da bir lokantada çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre yangın, Eyyübiye ilçesine bağlı Sarayönü Caddesi üzerinde bulunan bir kebapçı lokantasında meydana geldi. İşyeri çalışanlarının durumu fark etmesi üzerine ihbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaklaşık bir saat sonra kontrol altına alınan yangın sonrası işyeri çalışanları, kontrol altına alınan yangın sonrası masa ve sandalyeleri dışarı taşıdı. Maddi hasarın oluştuğu lokantada yangının bacada biriken yağ tabakasından çıktığı ve bacadan başlayarak işyerine sıçradığı öğrenildi. (BB-
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