Lokantacılar Şeb-i Arus törenlerine hazır İzle

( KONYA -ÖZEL)- Konya'da on binlerce misafirin katılmasının beklendiği Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri (Şeb-i Arus) öncesi esnaf da yerli ve yabancı turistleri bekliyor KONYA



- Konya'da, 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve her yıl yurt içi ve yurt dışından 10 binlerle ifade edilen misafirin katıldığı Şeb-i Arus Törenleri öncesi hazırlıklar devam ediyor. Esnaflar da Hazreti Mevlana’nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'ni (Şeb-i Arus) izlemeye gelecek yerli ve yabancı turistleri beklerken, Mevlana Hazretlerinin Türbesi civarında bulunan lokantacı esnafını ziyaret eden Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Ali Osman Karamercan, bir yıldır Konya’nın yöresel yemeklerinde fiyat artışı olmadığını açıkladı.

Türkiye Lokantacılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Konya Lokantacılar Esnaf Odası Başkanı Karamercan, her yıl 7-17 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilen Hazreti Mevlana’yı Anma ve Şeb-i Arus Törenleri öncesinde Mevlana Müzesi civarındaki esnafı ziyaret etti. Lokantacı esnafı ile görüşen Başkan Karamercan, işyerlerinin hazırlıklarını yaparak müşterilerini beklediğini söyledi.



Konya denince akıllara Hazreti Mevlana, etli ekmek ve yöresel yemeklerin geldiğini ifade eden Ali Osman Karamercan, “Konya’daki lokantacı arkadaşlarımızı ziyaret ettik, istişarede bulunduk. Gelecek yerli ve yabancı misafirlerimizi daha güzel ağırlamak, daha güzel hizmet yapmak temennisinde bulunduk. İnşallah şu Aralık ayı küçük esnaflar için, sanatkar için güzel bir harmanımız olur, ekonomiye güzel bir katkımız olur. Biliyorsunuz 10 gün etkinlikler olacak. Bu güzel 10 günde de küçük esnafımıza küçük bir harmanımız olur inşallah. Bunun yanında da Konyamızın ekonomisini biraz kalkındırırız hep beraber” şeklinde konuştu.

"Konyamızın milli ve yöresel yemeklerine zam yapmadık" Konya’ya gelecek olan yerli ve yabancı turistlere de dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında uyarılarda bulunan Başkan Karamercan, “Müşterilerimiz şuna dikkat etsinler; masadaki menüye baksınlar, masanın yanındaki fiyat listelerine baksınlar. Hem yediklerini bilsinler, hem ödediklerini bilsinler. Menüyü ve fiyat listelerini takip etsinler. Herhangi bir şikayet unsuru olursa da Konya Lokantacılar Odasına şikayetlerini bildirsinler. Biz gereken uyarıları meslektaşlarımıza iletir, Allah’ın izniyle yardımcı oluruz her konuda. Bir yıl oldu, biz bir yıldır etli ekmeğimiz olsun, kebaplarımız olsun, sulu yemeklerimiz olsun, Konyamızın milli ve yöresel yemeklerine zaten zam yapmadık, yapmayacağız da Allah’ın izniyle. Ama bunun yanında da tabii zam yapmayacağız ama ürünlerimizin de, etin düşmesini istiyoruz, bakliyatın, sebzenin düşmesini istiyoruz, un fiyatlarının düşmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.