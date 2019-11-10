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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu

Lojmanın çatısı alevlere teslim oldu

Yanan binadan detay

( TOKAT ) TOKAT

Kamera Nadan Cep Telefonu 


- Tokat’ta Kur’an kursunun üst katındaki lojmanın çatısında çıkan yangın maddi hasarla atlatıldı. Edinilen bilgiye göre; Tokat merkeze bağlı Kömeç köyünde Kur’an kursunun üst katında din görevlisinin kaldığı lojmanın çatısında yangın çıktı. Kalorifer bacasından çıktığı tahmin edilen yangına Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Çatının alevlere teslim olduğu yangın büyümeden kısa sürede söndürüldü. Maddi hasarla atlatılan yangında yaşanan heyecan dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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