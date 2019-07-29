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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı Haberi

Lojmanda mahsur kalan güvercini itfaiye kurtardı Haberi

itfaiye ekiplerinin güvercini kurtarması,

Mahsur Kaldı 

-doğaya salınması

( ÇORUM ) ÇORUM

- Çorum’un İskilip ilçesinde bir binada mahsur kalan güvercini itfaiye ekipleri kurtardı. Edinilen bilgilere göre, İskilip Cezaevi lojmanlarına giren bir güvercin mahsur kaldı. Bina boşluğundaki güvercini kurtarmak için çabalayan apartman sakinleri başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Lojmanlara gelen itfaiye ekipleri güvercini bulunduğu yerden alarak kurtardı. İtfaiye ekipleri güvercini doğaya saldıktan sonra lojmanlardan ayrıldı.
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