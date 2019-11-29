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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu İzle

Lodos sebebiyle Edremit Körfezi'nde dev dalgalar oluştu İzle

Dalgaların sahildeki evlere vurması

Şiddetli Lodos Lodos 

-Dev dalga detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit ilçesinde şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Akşam saatlerinde Edremit Körfezi’nde başlayan şiddetli lodos hayatı olumsuz etkiledi. Oluşan dev dalgalar sebebiyle sahiller boşaldı. Lodos Edremit’in sahil kesimlerinde saatte 71 kilometre hıza ulaştı. Sahillerde dev dalgalar oluştu. 3 metreyi bulan dalgalar birçok kişinin ilgisini çekti. Hava sıcaklığı da lodosun tesiriyle 17 dereceye kadar yükseldi. Lodos fırtınasının öğle saatlerinde etkisini azaltması bekleniyor.
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