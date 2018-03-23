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23 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Lodos EDS direğini devirdi İzle

Lodos EDS direğini devirdi İzle

Devrilen direk

Tron İş Makinesi Lodos Şiddetli Rüzgar 

-Direğin kaldırılması
-detaylar

( SİVAS -HD)- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan lodos EDS levhasını devirdi SİVAS

- Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı levhasını kara yolunun ortasına devirdi. İlçede sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar, Sivas- Ankara arasındaki D-200 Karayolu üzerinde bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) uyarı levhasının devrilmesine neden oldu. Yaklaşık 18 metre genişliğindeki levha karayolunun ortasına devrilince yol araç ulaşımına kapandı. Sürücülerin ihbarı ile levha iş makinesi ile yoldan kaldırıldı.
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