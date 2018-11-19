Lodos Bursalıları uçurdu

--LODOSDA ZOR YÜRÜYEN VATANDAŞLARDAN GÖRÜNTÜ

--UÇAN HURDACI ARABASINDAN GÖRÜNTÜ

--VATANDAŞLARLA RÖP



( BURSA )- Bursa’da vatandaşların lodosla mücadelesi- Vatandaşlar lodoslu havada yürümekte zorluk çekti BURSA



- Bursa’da öğle saatlerinde etkili olan şiddetli lodos sokakta yürüyen vatandaşlara zor anlar yaşattı. Hurdacının arabası devrilirken, yaşlılar düşme tehlikesi atlattı. Saatte hızı 60 kilometreye çıkan lodosa sokakta yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar esen şiddetli rüzgar karşısında düşmemek için bir birine ve sağlam bir yere tutunarak ayakta kalmaya çalıştı. Vatandaşların lodosla savaşı kameralara yansıdı. Bilhassa yaşlılar ve çocukların zor anlar yaşadığı görüldü.

Şiddetli lodos bir hurdacının el arabasını da devirdi. Meteorolojiden alınan bilgiye göre lodosun şiddetini akşam saatlerine kadar göstermesi bekleniyor. Lodosa yakalanan vatandaşlar is, “Lodos Bursa’da yine kendini gösterdi. Lodoslu havada yürümekte zorlu çekiyoruz. Zorda kalmadıkça kimse dışarıya çıkmasın” dediler.

