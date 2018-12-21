Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bir öğrenci bıçakla yaralandı - DENİZLİ

Liselilerin 'yan bakma' kavgasında bir öğrenci bıçakla yaralandı - DENİZLİ

Liselilerin "yan bakma" kavgasında bir öğrenci bıçakla yaralandı - DENİZLİ - Olay yeri detaylar - Suç aleti bıçaktan detaylar - Denizli 'de, liseliler arasında "yan bakma" tartışması yüzünden çıktığı öne sürülen kavgada, bıçakla karnından yaralanan öğrenci hastaneye kaldırıldıDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Pamukkale ilçesinde, "yan bakma" tartışması yüzünden çıktığı iddia edilen kavgada, bir lise öğrencisi bıçakla yaralandı.Kervansaray Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan bir lisenin önünde, öğrenciler F.B. (19) ile O.U. (20), yolun karşısında bekleyen son sınıf öğrencisi E.A. ile tartışmaya başladı.
"Yan bakma" atışması nedeniyle çıktığı ileri sürülen tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, lise son sınıf öğrencisi E.A. karnından bıçakla yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan yaralının, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Olayın ardından kaçmaya çalışan F.B. ile O.U, polis ekiplerince yakalandı.

Hastane Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Polis Ekipleri Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı