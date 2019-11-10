Liselilerden lösemili çocuklara 'maskeli' destek - ANKARA
Liselilerden lösemili çocuklara "maskeli" destek - ANKARA - Keçiören Genç Osman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecilerinin maske takıp okul bahçesinde kalp figürü oluşturmasıANKARA (AA) - Başkentte Keçiören Genç Osman Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri, lösemi dikkat çekmek için maske takıp okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.Okulda eğitim gören öğrenciler, 2 - 8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle lösemiye dikkati çeken bir etkinliğe imza attı.Lösemi için farkındalık yaratmak isteyen lisenin öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri maske takarak okul bahçesinde kalp figürü oluşturdular.Öğrencilerin bu etkinliği profesyonel bir ekip tarafından videoya çekildi.
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