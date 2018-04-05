Liseliler yardıma muhtaç ailelerin evlerini onarıyor - İSTANBUL İzle
- Liselilerin evde çalışmalarından detaylar - Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erhan Duyan'ın konuşması - Hanım Doruk'un konuşmasıLiseliler yardıma muhtaç ailelerin evlerini onarıyor - Milli Eğitim Bakanlığı'nca meslek lisesi öğrencilerinin okulda öğrendiklerini hayata geçirebilmeleri amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında, Bağcılar'da yalnız yaşayan 70 yaşındaki Hanım Doruk'un evi boyandı, tamirat işleri yapıldı - Önlüklerini giyen, ellerine malzemelerini alan meslek lisesi öğrencileri, eğitim aldıkları bölüme göre Doruk'un evini baştan aşağı elden geçirdi - Yetimhanede büyüyen, eşini 3 ay önce kaybeden, hiç çocuğu olmayan Doruk: - "Allah bin kere öğrencilerden razı olsun, işleri rast gelsin. Geldiler lambalarımı, kapımı yaptılar. Onları kendi çocuğum gibi seviyorum"İSTANBUL (AA) - KEREM ALPEREN KAYA - Meslek lisesi öğrencileri, okulda öğrendiklerini hayata geçirerek hem pratik yapmalarına olanak sağlayan hem de hayır işlemelerine vesile olan proje sayesinde, Bağcılar'da kimsesiz 70 yaşındaki Hanım Doruk'un evini baştan aşağı elden geçirdi.Milli Eğitim Bakanlığı'nca başlatılan "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluşuyor" projesi kapsamında öğrenciler, yaşlı, kimsesiz ve engellilere yardım eli uzatıyor.Bu kapsamda, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden 5 öğrenci öğretmenleriyle birlikte Bağcılar'da bir apartman dairesinde tek başına yaşayan 70 yaşındaki Hanım Doruk'un kapısını çaldı.Öğrenciler, yetimhanede büyüyen, eşini 3 ay önce kaybeden ve hiç çocuğu bulunmayan Doruk'a projeyi anlattı. Eşinin ölümünden bu yana ihtiyaçlarını kendi kendine karşılamaya çalışan ve yaşam mücadelesi veren Doruk'un evindeki sorunları tespit eden öğrenciler, önlüklerini giyip işin başına geçti.Eğitim aldıkları bölüme uygun işleri yapmak üzere malzemelerini alan öğrenciler, kısa sürede Doruk'un evindeki sorunları giderdi. Öğrencilerden bazıları su, elektrik gibi tesisat işleriyle uğraşırken, bir bölümü de boya - badana yaptı, kırık dökük kapıları, eşyaları elden geçirdi. Öğrenciler, fırından televizyona kadar bozuk olan elektronik eşyaları da tamir etti.Bir yandan okulda öğrendiklerini pratiğe dökme imkanı bulan öğrenciler, diğer yandan da evin sahibi Hanım Doruk'la da sohbet ederek anılarını dinledi. - "Onlar bana yoldaş oldu"Gençlerin kendisine uzattığı yardım elinden çok mutlu olduğunu dile getiren Hanım Doruk, AA muhabirinin sorularını yanıtlarken göz yaşlarını hakim olamadı."Allah bin kere öğrencilerden razı olsun, işleri rast gelsin. Geldiler lambalarımı, kapımı yaptılar." diyen Doruk, memnuniyetini dile getirdi.Milli Eğitim Bakanlığı, Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri ve öğrencilerine teşekkür eden Doruk, öğrencilere olan minnetini "Ben yalnız yaşıyorum. Kimsem yok. Onlar da bana yoldaş oldu. Onları kendi çocuğum gibi seviyorum." sözleriyle anlattı.Öğrenciler de proje sayesinde okulda öğrendiklerini hayata geçirirken birine yardım etmenin keyfini yaşadıklarını aktardı. - "Öğrencilerimizle insanları mutlu etmeye çalışıyoruz"Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Erhan Duyan ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendilerine sunduğu imkanlar ve Bağcılar Belediyesi'nin katkılarıyla muhtaç olan ailelerin evlerine giderek, onların tadilat, tamirat işlerini yapmaya çalıştıkların söyledi.
Duyan, yardıma gittikleri evlerden birinin de Hanım Doruk'un evi olduğunu belirterek, "Onun ihtiyaçları vardı. Örneğin elektrik tesisatlarında sıkıntı yaşanıyordu. Kapı ayarları bozuktu. Onları tamir etmeye çalıştık. Gördüğünüz gibi öğrencilerimiz burada bazı boya işlerini de yapıyor. Öğrencilerimiz bundan çok memnun. Hem yardımlaşma kültürünü burada birlikte yaşamış oluyorlar hem de okulda öğrendiklerini burada gerçekleştirme imkanı buluyorlar. Bu şekilde öğrencilerimizle birlikte insanları mutlu etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.