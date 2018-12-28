Liseliler vefatının 100’üncü yılında II. Abdülhamid Han'ı anlattı Haberi

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( İSTANBUL )- Esenler’de ilk defa liseli öğrencilerinin konuşmacı olarak söz aldığı bir II. Abdülhamid sempozyumu düzenlendi- ‘Vefatının 100’üncü yılında II. Abdülhamid Han’ Sempozyumu Esenler’de gerçekleştirildi İSTANBUL



- Sultan II. Abdülhamid Han, vefatının 100’üncü yılında Esenler'de düzenlenen sempozyumda lise öğrencileri tarafından anlatıldı. Türkiye'de ilk kez lise öğrencilerinin konuşmacı olarak yer aldığı sempozyuma II. Abdülhamid Han'ın torunu Nurhan Osmanoğlu ve Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu da katıldı.

Esenler Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, "Vefatının 100’üncü yılında II. Abdülhamid Han" isimli bir sempozyum düzenlendi.

Esenler’de eğitim gören lise öğrencileri, Türkiye’de ilk defa II. Abdülhamid Han ile ilgili bir sempozyumda konuşmacı olarak söz aldı. ‘Vefatının 100’üncü yılında II. Abdülhamid Han’ isimli sempozyuma, Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, II. Abdülhamid Han'ın torunu Nurhan Osmanoğlu ve Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu katıldı.

Sempozyumdan önce katılımcılara II. Abdülhamid han döneminde yaşanmış bir olayın tiyatro gösterimi yapıldı. 5 oturumdan oluşan sempozyumda alanında Lise öğrencileri uzman akademisyenlerle beraber o dönemin siyasi, sosyal, dini ve kültürel yönleri disiplinler arası bir yaklaşımla ele alındı. Esenler Belediye Başkan Yardımcısı Osman Gökçebaş, açılış konuşmasında II. Abdülhamid Han ile ilgili “ Abdülhamid Han hazretleri Türkiye’de kıymeti sonradan anlaşılmış olan, yaptığı işleri daha sonradan anladığımız ve zamanında muhalif olanların daha sonra büyük bir pişmanlık duyduğu büyük padişahlarımızdan ve yıkıldı denen devleti yıllarca ayakta tutmuş politikasıyla, yöneticiliğiyle mahir kişiliğe sahip edebiyat adamı, sanat adamı, birkaç dil bilen, tüm vasıfları üzerinde toplayan üst düzey bir yöneticiydi “ dedi.

“ Meramını sadece 100-150 kelime ile anlatmaya çalışan bir nesil ile geleceğimizi garanti altına alamayız “ Gençlerin sorumluluk sahibi olması gerektiğini belirten II. Abdülhamid’in torunu Nurhan Osmanoğlu, “ Tarihini bilmeyen sanal alemde yaşayandır. Ecdadımız Fatih Sultan Mehmet 11 yaşında Manisa Valisi oluyor. Demek ki bizim ecdadımız gençlere sorumluluğu 11-12 yaşında veriyor. Babası II. Murat Han oğlu Fatih’i 12 yaşında padişah yapıyor. Gençlerimizin sorumluluk sahibi olmaları lazım. Saatlerini bilgisayar başında, sosyal medya dedikleri dedikodu sitelerinde geçiren, bildiği her şeyi o sitelerde yazılan zannettikleri, meramını sadece 100-150 kelime ile anlatmaya çalışan bir nesil ile geleceğimizi garanti altına alamayız “ diye konuştu.

“ Onun aklına, dehasına bin bölüm Abdülhamid dizisi yetmez “ II. Abdülhamid’in eline kalem alarak tiyatro yazdığını ve bundan gurur duyduğunu söyleyen Payitaht Abdülhamid dizisi oyuncusu Ali Nuri Türkoğlu, “ Arşivlerimizi Abdülhamid’e borçluyuz. Sokak aydınlatmasından çöp teşkilatına kadar ne varsa memlekette. Bunları anlatmayı biz Payitaht Abdülhamid ile bitiremeyiz. Siyasi meselelerden günlük meselelere, sosyal meselelere gelemedik. Birkaç kere değindik. Onun aklına, dehasına bin bölüm Abdülhamid dizisi yetmez. Bir tiyatro oyuncusu olarak gurur duyduğum bir şey var ki eline kalem alıp, tiyatro oyunları yazmış. Bu nedenle de belli çevreler tarafından eleştirilmiş. Halbuki bugün sanatın nasıl bir silah olduğunu görüyoruz. Bütün silahlarıyla bize saldırıyorlar. Vaktiyle bu yatırımların yapılması için oyuncular, yönetmenler yetişsin diye ilk tohumları o atıyor “ dedi.

(AST- HK-

