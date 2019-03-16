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16 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Liseliler bisikletleriyle Çanakkale'ye gidiyor - İSTANBUL İzle

Liseliler bisikletleriyle Çanakkale'ye gidiyor - İSTANBUL İzle

- Öğrencilerden detaylar - Okul müdürü Hulusi Şahin ve beden eğitimi öğretmeni Serhat Bakan'ın açıklamalarıLiseliler bisikletleriyle Çanakkale'ye gidiyor - Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 104. yılını kutlamak için bisikletlerle Çanakkale’ye doğru yola çıktıİSTANBUL (AA) - Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 104. yılını kutlamak için bisikletlerle Çanakkale’ye doğru yola çıktı.Esenyurt Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 104. yılı anısına bir etkinlik düzenledi.
Esenyurt Belediyesi’nin de destek verdiği etkinlikte, 104 öğrenci bisikletleriyle Çanakkale’ye gitmek üzere hazırlandı.Okul müdürü Hulusi Şahin, hem Çanakkale şehitlerini anmak hem de spor bilincini öğrencilere aşılamak için böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Okulun beden eğitimi öğretmeni Serhat Bakan ise amaçlarının Çanakkale ruhunu canlı tutmak olduğunu vurguladı.Emniyet ekiplerinin eskortluk ettiği öğrenciler, Çanakkale’ye doğru yola çıktı.

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