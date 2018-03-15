Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Liseliler alışveriş merkezinde Çanakkale Türküsünü söyledi

Liseliler alışveriş merkezinde Çanakkale Türküsünü söyledi

Bağlama çalan öğrencinin alışveriş merkezine girmesi

Alışveriş Yürüyen Merdiven Farkındalık Lise Öğrenci Alışveriş Merkezi 

-Öğrencinin bağlaması ile türkü söylemesi
-Vatandaşların ve öğrencilerin eşlik etmesi
-Öğrencilerin bayrak açmaları
-Yürüyen merdivenlerden bayraklar eşliğinde türkü söyleyerek aşağı inmeleri

( BİLECİK ) BİLECİK

- Bilecik'te bir lisede okuyan öğrenciler Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir alışveriş merkezinde bir anda ortaya çıkarak Çanakkale Türküsü hem çaldılar, hem de söylediler. Beşiktaş Mahallesinde eğitim veren 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri, Çanakkale Zaferi’nin 103’üncü yıl dönümü münasebetiyle bir etkinlik düzenlediler. Düzenlikleri etkinlikte farkındalık oluşturmaya çalışan öğrenciler bunun için bir alışveriş merkezini seçti. Alışveriş merkezi girişinde okulun 12'inci sınıf öğrencisi Batuhan Ünal, elindeki sazla Çanakkale Türküsü çalmaya başladı.
Daha önceden alışveriş merkezindeki çeşitli mağaza ve dükkanlara giren 86 öğrenci çalınan türkü sonrası bir anda girişe toplanarak hep birlikte türküyü söylemeye başladılar. Alışveriş merkezine gelen vatandaşlar bir anda şaşkınlıkları gizleyemezken, Çanakkale Türküsü sonunda öğrenciler Şehitler Ölmez, Vatan Bölünmez” diyerek ellerindeki Türk Bayraklarını açtılar. İzleyicilerin büyük alkışla öğrencilere destek verirken, Çanakkale Türküsü eşlik ettiler. "Çanakkale'nin geçilmeyeceğini bir daha tekrar ettik" Yapılan bu etkinlik hakkında açıklama yapan 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencisi Batuhan Ünal, bu etkinliği yapmaya arkadaşları arasında karar verdiklerini ifade ederek, “Böyle bir olayın bu durumdayken güzel olacağını düşündük, kararlaştırdık. Bunun için buraya geldik. Burada arkadaşlarımızla beraber bunu düşünüp toparlayıp buraya gelip şuan ki yaşadığımız olaylardan dolayı bunları burada yapamayacaklarını anlatmak için burada çalıp gösterdik. Çanakkale Türküsü’nü çaldık. Çanakkale'nin geçilmeyeceğini bir daha tekrar ettik. Bir daha olamayacağını göstermek istedik” dedi.
Öte yandan, program sonunda lise öğrencileri alışveriş merkezinin içinde bulunan yürüyen merdivenlerden ellerinde bayraklarla Çanakkale İçinde türküsünü söyleyerek aşağı doğru indiler.
İlgili Foto Galeriler
999350 Litre Su ve 3000 Balık999350 Litre Su ve 3000 Balık
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Pascal Nouma böyle görüntülendiPascal Nouma böyle görüntülendi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı