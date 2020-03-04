Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Liseli öğrenciler bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyor

Liseli öğrenciler bakıma muhtaç ailelerin evlerini temizliyor

- Liseli öğrencilerin bakıma muhtaç aileleri ziyareti

Liseli Öğrenci Lise Öğrenci Okul Müdürü Birinci Sınıf Sosyal Sorumluluk 

-- Öğrencilerin evlerde temizlik yapması
-- Öğretmenlerin öğrenciler ile birlikte temizliğe yardım edişi
-- Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Erhan İğdi rop.
-- Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Ayşe Delibay rop.
-- Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Alper Er rop.

( MANİSA - ÖZEL) MANİSA

- Manisa'nın Kulan ilçesinde lise öğrencileri hazırladıkları proje kapsamında mahalle okullarını ziyaret edip öğrencilere meyve tabakları hazırlıyor, bakıma muhtaç yaşlıları da ziyaret edip ev temizliği yapıyor. Kula Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, sürdürdüğü sosyal sorumluluk faaliyetleri ile örnek olmaya devam ediyor. Manisa Valiliği tarafından yürütülen "MANEP 2023" projesinin çatı projesi olan "Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek" projesi kapsamında ilçeye bağlı mahalle okullarını ziyaret eden öğrenciler, mahalle okulundaki anasınıfı ve birinci sınıf öğrencilerine meyve tabağı hazırlayıp eğitimle ilgili bilgi veriyorlar. Ayrıca ilçe merkezinde ve ilçeye bağlı mahallelerde bakıma muhtaç yaşlı aileleri de ziyaret eden liseli öğrenciler, bakıma muhtaç ailelerin evlerinde temizlik yapıyorlar. Sosyal sorumluluklara dikkat çekmek için çeşitli projelere imza atan öğrenciler, bu proje kapsamında gerçekleştirdiği faaliyetler ile de örnek oluyorlar. Toplumda bu tür farkındalıklarla sosyal sorumluluklara dikkat çekmek istediklerini dile getiren Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Erhan İğdi, bu tür faaliyetleri artırarak devam edeceklerini söyledi.

Toplumdaki her bireyin sosyal sorumlulukla özen göstermesi gerektiğini de vurgulayan İğdi, “Manisa Valiliğimizin MANEP-2023 projelerinden biri olan ‘Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek’ projesi ile yine bizim 3 yıldan beri yürüttüğümüz ‘Meslek liseleri aileler ile buluşuyor’ projeleri kapsamında, okulumuz öğrencileriyle muhtarlıklar ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı’ndan tespit ettiğimiz bakıma muhtaç yoksul aileleri, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz ve idari personelimiz ile evlerinde ziyaret ediyoruz. Bu anlamda ziyaret ettiğimiz evlerin bakımlarını ve temizliklerini elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Bu tür sosyal sorumluluk projelerinin, özellikle bugünlerde ihtiyacımız olan birlik, beraberlik ve yardımlaşma anlamında önemli olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.
Bakıma muhtaç ailelerin ihtiyaçlarını karşılamak ve onların hayatlarına dokunmanın verdiği mutluluktan bahseden Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ayşe Delibay, “Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek’ projesi kapsamında arkadaşlarımızla birlikte ailelere yardım amaçlı gittiğimiz evlerde temizlik yapıyoruz. Bu temizliği yaptıktan sonra aileler ile birlikte sohbet ediyoruz. Ailelerin yüreklerine bir nebze de olsa dokunduğumuz için, bir nebze olsun onların içini rahatlattığımız için öğrenciler olarak çok mutluyuz. O aileleri ziyaret etmek ve onlarla birlikte oturup muhabbet etmek, onların hayatlarına dokunmak beni çok mutlu etti. Okulumuz olarak ve kendi adıma bu projeye katıldığım için gururluyum” dedi.
Germiyanoğulları Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi 11.sınıf öğrencisi Alper Er ise, 3 yıldan beri ‘Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek’ projesinde yer aldığını belirterek, “Okulumuz öğretmenleri ve idaremiz tarafından yürütülen ‘Nitelikli Meslek Güçlü Gelecek’ projesinde 3 yıldan beri görev almaktayım. Bundan dolayı çok mutluyum. Arkadaşlarımızla birlikte evlerinde ziyaret ettiğimiz vatandaşlarla sohbet ediyoruz. Onların hayatlarına dokunuyoruz. Onların mutluluğuyla bende mutlu oluyorum. Öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte bu projeyi devam ettireceğiz. Aileler ile birlikte vakit geçirip, onların sorunlarını dinliyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
TCG Alemdar Göz DoldurduTCG Alemdar Göz Doldurdu
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı23 Nisan Coşkusu Bursa'da Erken Başladı
İranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destekİranlılar'dan Okuma Yazma Seferberliğine Destek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı