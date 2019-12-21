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21 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Liseli genç, ders çalışmaya çağırdığı arkadaşı tarafından kazara vurularak öldü

Liseli genç, ders çalışmaya çağırdığı arkadaşı tarafından kazara vurularak öldü

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Ders Çalış Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Vuran gencin gözaltına alınması
-Olay yeri ekiplerinin incelemeleri
-Hastaneden detay

( KOCAELİ )- 17 yaşındaki genç, arkadaşının babasına ait silahla oynarken arkadaşını öldürdü KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 17 yaşındaki liseli genç, evde silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti. Olay, saat 11.15 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Batuhan Demirhan adlı 17 yaşındaki genç 2 arkadaşıyla birlikte T.K.'yi (17) evine ders çalışmaya çağırdı. Ders arasında kahvaltı yapan gençlerden T.K., Batuhan Demirhan'ın babasına ait silahla oynamaya başladı.
Bir anda ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Batuhan Demirhan kanlar içinde yere yığılınca diğer arkadaşları durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Batuhan Demirhan, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilen ağır yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasına ait silahla oynarken kazayla arkadaşını öldüren T.K. adlı genç gözaltına alınırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
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