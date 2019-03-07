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07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Lisedeki KBRN tatbikatı gerçeğini aratmadı İzle

Lisedeki KBRN tatbikatı gerçeğini aratmadı İzle

3. kattan aşağı halat ve makara sistemi ile yaralı indirilmesi

Öğretmenler Öğretmen Tatbikat Öğrenciler Sivil Savunma 

-Sedyedeki yaralıya yerde müdahale
-Yaralının ambulansa alınması

( DENİZLİ )- Ekipler 3. kattan aşağı halat ve makara sistemi ile yaralı indirdi DENİZLİ

- Denizli’de kamu ve özel sivil savunma ekipleri tarafından bir lisede Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) tatbikatı gerçekleştirildi.
Tatbikat çerçevesinde okulun 3. Katına kurulan halat ve makara sistemi ile sedye ile yaralı tahliyesi yapıldı. Tavas Zeybekler Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği okuldaki fen laboratuarında yapılan çalışma esnasında niteliği bilinmeyen bir gazın ortaya çıkması sonucu laboratuarda mahsur kalan öğrencileri kurtarmak için KBRN ekipleri göreve çağrıldı. Ardından senaryoya göre bölgeye AFAD, UMKE, AKUT, İHH ve TRAC ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler binanın 3 katına pencereden halat ve makara sistemi kurarak girdiler. Sedyedeki temsili (manken) yaralılarda yine aynı sistem kullanılarak aşağı indirilip 112 Acil servis ambulansına konulup hastaneye kaldırıldı. Tatbikatta ayrıca hava köprüsü ile yaralı tahliye, dört koldan sedye ile yaralı tahliye ve serbest iniş gibi çeşitli yöntemler kullanıldığı belirtildi. Tatbikatı okul öğrencileri ve öğretmenler ise büyük bir heyecanla izledi.
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