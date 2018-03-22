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22 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Lise öğretmenlerinden 'emeklilik yaşı' protestosu - TUNUS

Lise öğretmenlerinden 'emeklilik yaşı' protestosu - TUNUS

Lise öğretmenlerinden "emeklilik yaşı" protestosu - TUNUS

: - Protestodan detaylar - Sendika temsilcisi Saad el - Yakubi ile röportaj Tunus 'ta lise öğretmenlerinden "emeklilik yaşı" protestosuTUNUS (AA) - Tunus 'ta lise öğretmenleri "emeklilik yaşının düşürülmesi" talebiyle gösteri düzenledi.
Lise Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısı üzerine başkent Tunus 'taki Eğitim Bakanlığı önünde bir araya gelen eylemciler, "Öğretmenlerin haklarında ısrarcıyız", "Emeklilik yaşının yükseltilmesine hayır", "Emeklilik haktır" yazılı dövizler taşıdı.Gösteride konuşan sendika temsilcisi Saad el - Yakubi, taleplerinin karşılanmaması ve bakanlığın öğretmenlerin maaşlarını kesmesi hâlinde gerginliği tırmandıracak adımlar atacaklarını söyledi.

Yakubi, öğretmenlerin 28 Mart'ta genel greve gideceğini, istekleri yerine getirilinceye kadar eylemlerini sürdüreceklerini belirtti.
Lise Öğretmenleri Sendikası "emeklilik yaşının düşürülmesi" talebinin karşılanmaması nedeniyle öğrencilerin ocak ve şubat ayı sınav notlarını Eğitim Bakanlığı'na göndermeme kararı almıştı.Bakanlık da dün notların ulaşmaması durumunda öğretmenlerin maaşlarının ödenmeyeceği uyarısında bulunmuştu.Resmi verilere göre, Tunus 'ta ilk ve ortaöğretim seviyesinde 6 bin 70 devlet okulu bulunuyor, bu okullarda da toplam 142 bin 260 öğretmen görev yapıyor.

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