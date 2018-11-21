Lise öğrencisinin telefonunu gasp eden iki zanlı yakalandı

-Zanlıların çıkarılması



( ANTALYA ) ANTALYA



- Antalya’da 14 yaşındaki lise öğrencisi kızın cep telefonunu gasp ettikleri iddia edilen iki şüpheli yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki lise öğrencisi İ.K. iki gün önce okuldan çıktıktan sonra saat 17.50 sırasında Kepez ilçesi Ayanoğlu Mahallesi Şehit Musa Özkan Caddesi üzerinden evine doğru yürümeye başladı.

Bu sırada İ.K.’nın arkasından gelen A.D. (37) saçlarını tuttuğu kızı etkisiz hale getirip yerde sürükledi ve elindeki cep telefonu aldı. Şüpheli hemen yakında bekleyen bir otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbarla harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki MOBESE kameralarından şüphelilerin kaçtığı aracı ve kimliklerini tespit etti. Şüpheliler F.İ. (22) ve A.D. ikametlerinde gözaltına alındı. Şüphelilerin aynı bölgede ormanlık alana attığı telefon F.İ.’ye teslim edildi. İki şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin korkuya kapılmaları nedeniyle telefonu ormanlık alana attıkları belirlendi. Şüphelilerden F.İ.’nin kısa süre ince işten ayrıldığı, A.D.’nin ise engelli çocuğuna bakabilmek için paraya ihtiyacı olduğu ve bu nedenle olayı gerçekleştirdiklerini söyledikleri öğrenildi.

