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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lise öğrencisi üşüyen kediye hırkasını sardı - TOKAT

Lise öğrencisi üşüyen kediye hırkasını sardı - TOKAT



- Anadolu Atatürk Lisesi okulu - 11 - A sınıfı öğrencisi Sena Derdiyokoğlu'dan detay - Sena Derdiyokoğlu'nun açıklaması - Öğrencinin kediyi hırkaya sarma görüntüleriLise öğrencisi üşüyen kediye hırkasını sardı - Tokat 'ta bir lisedeki kız öğrencinin üşüyen kediyi hırkasıyla sarması okulun güvenlik kamerasınca kaydedildiTOKAT (AA) - Tokat 'ta bir lisedeki kız öğrencinin üşüyen kediye hırkasını sararak ısıtmaya çalışması okulun güvenlik kamerasına yansıdı.Anadolu Atatürk Lisesi 11 - A sınıfı öğrencisi 16 yaşındaki Sena Derdiyokoğlu teneffüste okul bahçesinde üşüyen bir kedi gördü.Derdiyokoğlu, kediyi hırkasıyla sararak taşın üzerine bıraktı. Kız öğrencinin bu davranışı okulun güvenlik kamerasınca kaydedildi.Derdiyokoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç gündür okullarının bahçesinde bir kedinin dolaştığını belirterek, "Kediyi gördüğümde bayağı titriyordu. Hastaydı sanırım. Hırkamı çıkardım, kediye sardım. Bir taşın üzerine koydum. Teneffüslerde gidip baktım. Hayvanları seviyorum." dedi.

Kamera Muhabir Güvenlik Kamerası Kullar Okul Bahçesi 

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