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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Lise öğrencisi tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı - SAMSUN

Lise öğrencisi tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladı - SAMSUN



: - Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinden detay - Yaralıdan detayLise öğrencisi tartıştığı kişiyi bıçakla yaraladıSAMSUN (AA) - Samsun 'un İlkadım ilçesinde bir lise öğrencisi, tartıştığı kişiyi bıçakla ağır yaraladı.İddiaya göre, bir lisenin 11. sınıf öğrencisi R.E.F. (17) aralarında husumet bulunan M.C.C. (19) ile okul çıkışında görüşmek istedi.Okul yakınına gelen M.C.C. ile R.E.F. arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.R.E.F, M.C.C'yi karın boşluğundan bıçakladı.Ağır yaralanan M.C.C, 112 Acil Servis ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Lise Öğrencisi Akalan Lise Öğrenci Ameliyat 

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