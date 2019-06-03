Lise öğrencisi Ramazan davulcusundan türkülü sahur performansı Haberi

-Kadir Yağlı röp.

-sokaktan genel görüntü



( DENİZLİ )- Lise öğrencileri harçlıklarını çıkarmak için Ramazana ayı boyunca davul çaldı, Türkü söyledi- Mahalleli önümüzdeki Ramazan ayının gelmesini iple çekiyor DENİZLİ



- Denizli’nin Çal ilçesinde lise öğrencisi iki arkadaş Ramazan ayı boyunca harçlıklarını çıkarmak için davulculuk yaptı. Çaldıkları davul eşliğinde Türkülerde söyleyen genç davulcuların sahura uyandırdığı mahalleli önümüzdeki Ramazan ayını ise şimdiden iple çekiyor. Çal ilçesi İsmailler Mahallesinde Ramazan davulu çalan lise son sınıf öğrencileri Mehmet Yalçınkaya ve Kadir Yağlı çaldığı davul eşliğinde söyledikleri Türküler ile duyanları adeta mest ediyor. Kadir Yağlı güzel sesi ile mahalleliyi bir Ramazan ayı boyunca Türküler ile sahura uyandırdı. Sahurda genelde vatandaşlardan gelen Türkü taleplerine göre repertuarını seçen genç davulculardan Yağlı’nın seslendirdiği ‘Sen Gel Diyorsun (Öf Öf)’ Türküsü ise duyanları adeta mest etti. Davul çalıp söylediği bu Türkü ile mahalleyi cadde cadde, sokak sokak geze Yağlı ve beraberindeki Yalçınkaya davulu bir müzisyen edası ile çalması ise dikkatlerden kaçmadı. Söylediği Türkü’yü sosyal medya hesabından da paylaşan Yalçınkaya kullanıcılardan da büyük beğeni aldı. “Türkü söylemeyi çok seviyorum” Türkü söylemeyi çok sevdiğini belirten Yalçınkaya, “İlçemizde ramazan ayı boyunca Ramazan davulculuğu yaptım lise öğrencisiyim ramazan davulculuğu bize ek gelir olarak harçlığımız olarak faydalı ve yararlı oldu tüm Çallı ve dostlarımızın ramazan bayramını en içten duygularımla kutluyorum” diye konuştu.

Gündüzleri öğrenci olan ve geceleri de ek kazanç olsun diye Ramazan davulculuğu yapan lise öğrencilerinin üniversite sınavlarına da hazırlandığı öğrenildi. (GC-

