Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Lise öğrencisi okul çıkışında pompalı tüfekle vuruldu

Lise öğrencisi okul çıkışında pompalı tüfekle vuruldu

Olay yerinin görüntüsü

Polis Merkezi Lise Öğrenci Polis Ekipleri Öğrenciler Pompalı Tüfek 

-Polislerin gelmesi
-Öğrencinin yaralının başında beklemesi
-Zanlının polis merkezine getirilmesi
-Pompalı tüfek görüntüsü

( ADANA )- Adana'da okul çıkışında "yan bakma" meselesi yüzünden çıkan kavgada öğrenci diğer öğrenciyi pompalı tüfekle vurdu ADANA

- Adana'da okul çıkışında bir öğrenci "yan bakma" meselesi yüzünden kavga ettiği öğrenciyi pompalı tüfekle vurdu. Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi, Cemalpaşa Mahallesi, Ordu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, lise öğrencileri D.M. ile M.Y. arasında okul çıkışında "yan bakma" meselesinden dolayı kavga çıktı. Kavga büyüyünce M.Y. yanında getirdiği pompalı tüfekle D.M'ye ateş etti. Bacağından yaralanan D.M. 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı. Öğrencinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaçan zanlı ise polis ekiplerince olay yerine yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta pompalı tüfekle yakalandı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı