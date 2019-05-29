Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lise öğrencisi Murat’ın cansız bedeni bulundu

Lise öğrencisi Murat’ın cansız bedeni bulundu

Arşiv Görüntüler

( VAN ) VAN

Cenaze Lise Öğrencisi Gesi Lise Öğrenci 


- Van’ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken düştüğü çayda kaybolan lise öğrencisi Murat'ın cansız bedeni bulundu. Gürpınar ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç için yürütülen arama tarama çalışmaları sonuç verdi. 5. günde bulunan Murat Gündüç’ün cenazesi Van Adli Tıp Kuruma kaldırıldı.
İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı