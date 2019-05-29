- Van’ın Gürpınar ilçesinde balık tutarken düştüğü çayda kaybolan lise öğrencisi Murat'ın cansız bedeni bulundu. Gürpınar ilçesinde geçtiğimiz cumartesi günü balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç için yürütülen arama tarama çalışmaları sonuç verdi. 5. günde bulunan Murat Gündüç’ün cenazesi Van Adli Tıp Kuruma kaldırıldı.
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