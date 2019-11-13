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13 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada

Lise öğrencilerinin tehlikeli kaçışı kamerada

Çocukların kaçışı

( İSTANBUL )- 20 öğrenci demirlere tırmanarak okuldan kaçtı- Montu demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtardı İSTANBUL

Uzunlu Kamera Beyköy Kaçış Öğrenciler 


- Eyüpsultan’da bir lisede yaklaşık 20 öğrenci sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Montu sivri demirlere takılan bir öğrenciyi arkadaşları kurtarırken tehlikeli kaçma anları kameralara yansıdı. Eyüpsultan Alibeyköy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden yaklaşık 20 öğrenci öğle saatlerinde okul duvarında bulunan sivri demirlere tırmanarak kaçtı. Yaklaşık 2 ile 2.5 metre uzunluğunda olan sivri demirlerin üzerinden atlayan öğrenciler canlarını tehlikeye attı. Bir öğrenci atladığı sırada montu demire takıldı. Bunu gören diğer öğrenciler arkadaşını kurtararak kaçmaya devam etti. Çocukların tehlikeli kaçışını gören çevredeki vatandaşlar umursamadan yollarına devam etti. (MH-ZA- ÖY-
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