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11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lise öğrencilerinin okuldaki kavgası kanlı bitti İzle

Lise öğrencilerinin okuldaki kavgası kanlı bitti İzle

Yaralı Öğrenci Ambulanstan alınması hastaneye götürülmesi

Liseli Öğrenci Lise Öğrencisi Lise Öğrenci Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Yaralı şahsın konuşması
-Zanlının polis aracına konması
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL)- Okulda yaşanan kavgada bir lise öğrencisi, arkadaşını bıçakladı İSTANBUL

- Bahçelievler’de bir lisede öğrenciler arasında yaşanan kavga kanlı bitti. Okulda yaşanan kavgada bir lise öğrencisi, arkadaşını bıçakladı. Yaralı öğrenci hastaneye kaldırılırken, zanlı ise gözaltına alındı. Edinilen bilgilere göre olay sabah 09.30 sıralarında Bahçelievler’deki Erkan Avcı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde yaşandı. İddiaya göre farklı sınıflarda eğitim gören iki liseli öğrenci arasında okul içerisinde tartışma başladı.
Olay kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Bıçakla kavgada lise öğrencisi Bayram D., arkadaşı tarafından karın boşluğundan bıçaklandı. Bıçaklanan öğrenci 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, saldırgan öğrenci ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Teşhis için hastanede tedavi altına alınan lise öğrencisi Bayram D’nin yanına getirilen zanlı, ardından ifadesi alınmak üzere ilçe karakoluna götürüldü. Yaralı öğrencinin durumunun iyi olduğu bildirildi.
(EK-ÖFA
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