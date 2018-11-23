Lise öğrencilerinden öğretmenlerine sürpriz kutlama - BURSA
- Kutlamadan detay görüntü Lise öğrencilerinden öğretmenlerine sürpriz kutlamaBURSA (AA) - Bursa ’nın İznik ilçesinde lise öğrencileri, öğretmenlerine sürpriz Öğretmenler Günü kutlaması yaptı.24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla İznik Anadolu Lisesi 12. sınıf öğrencileri, öğretmenlerine sürpriz yapmak istedi.Öğrenciler, mezuniyet cübbeleri giyerek fotoğraf çektirmek istediklerini söyleyip, öğretmenlerinden okulun merdivenlerinde durmalarını talep etti.Öğretmenlerine müzik eşliğinde karanfil ve meşalelerle gösteri yapan öğrencilerin bu davranışı öğretmenleri hem şaşırttı hem duygulandırdı.