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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek

Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek

Öğrencilerin koreografisinden görüntü

( KARABÜK )- Zeytin Dalı yazısı ile komando marşı okudular KARABÜK

Komando Öğrenciler Okul Bahçesi Trol 


- Karabük'te, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde bir araya gelerek 'Zeytin Dalı' yazısını oluşturarak hep bir ağızdan okudukları komando marşı ile Mehmetçiğe destek verdi. Karabük'te 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması dolayısıyla Mehmetçiğe teşekkür etmek amacıyla koreografi gösterisi yaptı. Okul bahçesinde 220 öğrencinin düzenlediği koreografi asker kıyafeti giyen 3 öğrencinin komutuyla başlayarak 'Zeytin Dalı' yazısı oluşturdu. Komando marşı okuyan öğrenciler, Türk bayrağı açtı.
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