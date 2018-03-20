Lise öğrencilerinden Mehmetçiğe anlamlı destek



- Karabük'te, Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri okul bahçesinde bir araya gelerek 'Zeytin Dalı' yazısını oluşturarak hep bir ağızdan okudukları komando marşı ile Mehmetçiğe destek verdi. Karabük'te 75. Yıl Mahallesi'nde bulunan Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin ilçe merkezinin kontrol altına alınması dolayısıyla Mehmetçiğe teşekkür etmek amacıyla koreografi gösterisi yaptı. Okul bahçesinde 220 öğrencinin düzenlediği koreografi asker kıyafeti giyen 3 öğrencinin komutuyla başlayarak 'Zeytin Dalı' yazısı oluşturdu. Komando marşı okuyan öğrenciler, Türk bayrağı açtı.

