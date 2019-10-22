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22 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek - DENİZLİ

Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek - DENİZLİ

- Barış Pınarı Harekatı'na destek - Drone görüntüsü - Lise öğrencilerini ay yıldız yapması - Lise öğrencilerinin asker selamı vermesiLise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek - Denizli 'de, okul bahçesinde 100 öğrenci, ay yıldızlı koreografi oluşturup asker selamı vererek Mehmetçiğe desteklerini ifade ettiDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Merkezefendi ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla bir araya gelen lise öğrencileri, ay yıldızlı koreografi oluşturarak asker selamı verdi. Denizli Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde toplanan yaklaşık 100 öğrenci, Plevne Marşı eşliğinde ay yıldız koreografisi oluşturdu, Türk bayrağı açtı.Saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okuyan liseliler, etkinliğin sonunda asker selamı verdi.Bu anları drone ile görüntüleyen öğrenciler, ayrıca vatan sevgisini ön plana çıkartan şiirler okudu.

Yıldızlı Lise Öğrenci Öğrenciler Okul Bahçesi Ay Yıldız 

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