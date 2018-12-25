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25 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden Atatürk'ün Kaman'a gelişine özel koreografi İzle

Lise öğrencilerinden Atatürk'ün Kaman'a gelişine özel koreografi İzle

öğrenciler geliş

Farkındalık Öğrenciler 

-koreografi
-öğrenci röportaj

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

- Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kırşehir'e gelişinin 99. yılı nedeniyle Kız Anadolu İmam-Hatip Lisesi özel koreografi oluşturdu. Kaman ilçesinde bulunan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Mustafa Kemal Atatürk’ün Kaman’a gelişinin 99. Yıl dönümü nedeniyle farkındalık oluşturmak amacı ile 25.12.1919 koreografisi oluşturdu. Öğrenciler oluşturdukları 25.12.1919 koreografi ile farkındalık oluşturmak istediklerini ifade ederek gençlerin tarihi bilinçte olduğunu belirtti.
İlçede Kaymakamlık ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin konulması ile başlayan resmi program Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünün hazırladığı program ile devam etti. (VA-EÖ-
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