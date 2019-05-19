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19 Mayıs 2019 Pazar günü yayınlandı
Lise öğrencilerinden '19 Mayıs' yürüyüşü - ANKARA Haberi

Lise öğrencilerinden '19 Mayıs' yürüyüşü - ANKARA Haberi

Lise öğrencilerinden "19 Mayıs" yürüyüşü - ANKARA - Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri'nin Anıtkabir'e yürüyüşlerinden görüntüler - Detaylar - Okul Müdürü'nün konuşması Lise öğrencilerinden "19 Mayıs" yürüyüşü - Başkentte Atatürk Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'e yürüdüANKARA (AA) - Ankara Atatürk Lisesi öğrencileri, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı dolayısıyla Anıtkabir'e yürüyüş gerçekleştirdi.Okul Müdürü Bayram Akyüz, öğretmenler ve lisenin öğrencileri, Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı dolayısıyla Sıhhiye'deki okulun bahçesinden başladıkları yürüyüşte, Anıtkabir'e kadar ellerinde bayraklarla "Dağ Başını Duman Almış", "İzmir Marşı" ve "10. Yıl Marşı"nı söyledi.

Ankara Atatürk Lisesi Müdürü Akyüz, grubun Anıtkabir'e varmasının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1886'dan beri eğitim veren lisenin Milli Mücadele'ye destek için öğrencilerini cepheye gönderdiğini ve o dönem mezun veremediğini anlattı.Atatürk ve Kurtuluş Savaşı'nda şehit düşenleri yad etmek için okuldan Anıtkabir'e kadar yürüdüklerini kaydeden Akyüz, "Öğrencilerimizin milli ve manevi değerlerimizle donanması bizim için çok önemli. Çocuklarımızın bilim ve teknik bilgilerinin yanı sıra değerlerimizle kuşanmalarını çok önemsiyoruz. O yüzden marş söyleyerek milli duygularla buraya kadar gelmiş olmaları bizi sevindirdi." ifadelerini kullandı.

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