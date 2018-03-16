Lise öğrencileri şehitliği ziyaret edip, şehit annesinin elini öptü

-MEZARLARA ÇİÇEK BIRAKMASI

-DUA DETAY

-BİLGEN ÖZ DETAY

-ÇOCUKLARIN ŞEHİT ANNESİNİN ELLERİNİ ÖPMESİ

-OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA



( MANİSA ) MANİSA



- Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yılı ve Şehitler Günü dolayısıyla Manisa Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Şehitler için dua eden öğrenciler 2016 yılında şehit olan Uzm. Çavuş Vedat Öz’ün mezarı başında dua eden annesi Bilgen Öz’ün elini öperek hayır duasını aldı. Şehzadeler Gediz Anadolu Lisesi öğrencileri Çanakkale Deniz Zaferinin 103. yılı ve Şehitler Günü dolayısıyla Manisa Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Okulun Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İsmail Hakkı Canbaz eşliğinde Manisalı şehitlerin huzurunda tüm şehitler için dua ederek şehit mezarlarına çiçek bıraktı. Şehitlik ziyareti sırasında öğrenciler 2016 yılında şehit olan Uzm. Çavuş Vedat Öz’ün mezarı başında dua eden annesi Bilgen Öz’ün elini öperek hayır duasını aldı. Gediz Anadolu Lisesi Müdürü Bülent Tonoz, “Okul olarak öğrencilerimizle birlikte 18 Mart Çanakkale Zaferindeki şehitlerimizi anmak, onlarla paylaşımlarda bulunmak üzere buradayız. Dün onlar adına bir lokma döktürdük. Bugün onların yanındayız dualarımızla. Pazartesi Günü de onlar adına Çanakkale Menüsü ile öğrencilerimizle yemeğimizi yiyeceğiz. Onlarla doluyuz, onlarla birlikteyiz ruhları şad olsun” dedi.



