Lise öğrencileri, Ortaokul öğrencilerinin saçlarını kesti

-Okul kapısı detayı

-Okul tabelası detayı

-Okul bahçesindeki çocuklar

-Kız öğrencilere saç bakımı detayları

-Okul müdürü Aynur Bilgin röportajı

-Saçı yapılan öğrenciyle röportaj

-Kardeşinin saçını yapan aynı okuldan mezun öğrenciyle röportaj

-Ablasının saçlarını kestiği kızla röportaj



( GÜMÜŞHANE )- Geleceğin kuaförleri hünerlerini sergiledi- Hayme Ana Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yatılı okullardaki kız çocuklarının saç bakımlarını yapıyor GÜMÜŞHANE



- Gümüşhane Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuaför ve Güzellik Bölümü öğrencileri, sosyal sorumluluk projesi kapsamında Torul Yatılı Bölge Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrencilerin saç bakımlarını yaptı. Geleceğin kuaförleri olan lise öğrencileri yaklaşık 30 kız öğrencinin saç bakımını ve kesimini gerçekleştirirken, yatılı okullardaki öğrencilerin ailelerinden uzak olmaları nedeniyle daha çok saç bakımına ihtiyaçları olacağı düşüncesiyle uygulanan projede kız öğrencilerin memnuniyeti yüzlerine yansıdı. Torul ilçesinin Köprübaşı Mahallesi’ndeki Yatılı Bölge Ortaokuluna Okul Müdür Aynur Bilgin ile gelen Kuaför ve Güzellik Bölümü öğrencileri okulun salonunda öğretmenlerinin refakatinde 30 kız öğrencinin saç bakımını yaptı. Yatılı okuduğu okulda yatılı okuyan kardeşinin saçını yaptı Bakım sırasında lise öğrencilerinden Yeşim Aksoy’un mezun olduğu okulda okuyan kız kardeşinin saç bakımını yapması ilginç bir rastlantı olarak kameralara yansıdı. Gümüşhane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kuaför ve Güzellik Bölümü öğrencisi Yeşim Aksoy ise Torul Yatılı Bölge Ortaokulunda okuduğunu, öğrenci olduğu dönemde ablalarının gelerek saç bakımı yaptığını söyleyerek, “Şimdi de ben saç bakımı yapıyorum. Saç bakımını yaptığım öğrenci ise benim kardeşim. Ben de bu okulda okudum. Küçükken şu anda okuduğum Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden ablalarım gelerek saçımı yapmıştı. Şimdi ise çok mutluyum çünkü ben de kardeşimin saçını yapıyorum. Şu an burada olmak çok güzel bir duygu. İnşallah kardeşim de bizim okula gelir, bizim okulda da güzel bölümler var. Şu onun saçını kestiğim için o da mutlu ben de mutluyum. Buraya bayağı istekli olarak geldim. Çünkü bu okulda yatılı olarak okumuştum” diye konuştu.

Saçını yaptıran Yeliz Aksoy ise ablasına saçını yaptırdığına çok mutlu olduğunu, ablasının geleceğini duyduğunda çok sevindiğini ve saçını da ablasına yaptırdığını söyledi.



Gümüşhane Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Aynur Bilgin, topluma hizmet ve sosyal sorumluluk projesi kapsamında Torul Yatılı Bölge Ortaokulu Müdürlüğü ile yapılan istişare sonunda bu okulda öğrenim gören kız öğrencilerin saç bakımı, kesimi ve çeşitli uygulamalar yapmak üzere okula geldiklerini söyledi.



Kuaför ve Güzellik bölümünde öğrenim gören öğrencilerin okulda aldıkları teorik bilgileri zaman zaman özellikle yatılı okullarda öğrenim gören öğrencilere saç bakımı yaptıklarını belirterek, projeyi hayata geçirmek için Gümüşhane Valiliği ve Milli Eğitim Müdürlüğünün her türlü imkanı sağladığını söyledi.



“Okul olarak daha önceden de bu tür uygulamaları yaptık” Öğrencilerin eğitim süresince teknik bilgileri öğretmenlerinden aldıklarımı kaydeden Bilgin, “Teknik bilgileri eğitim süresince alan öğrencilerimiz kendilerini hayata hazırlama açısından pratik uygulamaya geçiyorlar. Öğrencilerimiz önce okulumuzda canlı ve cansız mankenlere uygulama yapıyorlar, o uygulamadan sonra da özellikle yatılı okullarda edindikleri mesleği hayata geçirmeye çalışıyorlar. Şu anda Torul Yatılı Bölge Okulu’na 6 öğrencimiz geldi, 6 öğrencimiz de okulda var. Okul olarak daha önceden de bu tür uygulamaları yaptık. Memnuniyet verici olduğunu gördük” şeklinde konuştu.

“Yatılı öğrencilerimizin daha çok saç bakımına ihtiyacı olduğunu düşündük” Çoğunlukla yatılı okulları tercih ettiklerini dile getiren Bilgin, “Yatılı okuyan öğrencilerimiz ailelerden biraz daha uzaklar. Yatılı öğrencilerimizin daha çok saç bakımına ihtiyacı olduğunu düşündük. Diğer okullarda öğrenim gören öğrencilerimiz aileleriyle birlikte bir kuaföre, bir saç bakım güzellik ortamına ulaşabiliyorlar. Yatılı okullarımızda öğrenim gören çocuklarımızın okul aracılığıyla ailelerine bilgi vererek çocuklarına bir imkan sağlıyoruz. Hem çocuklarımıza bir kuaför ortamı hem de saç bakımı yaptırmayı yaşatmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Aslen Trabzonlu olup Torul Yatılı Bölge Okulu'nda öğrenim gören Cemile Dilek ise ablalarının yaptığı uygulamayı çok güzel bulduğunu, yapılan saçını çok beğendiğini, saçını okulda ilk kez yaptırdığını ve arkadaşlarının çok beğendiğini belirterek, “Arkadaşlarımın söylemesine göre saçım çok güzel olmuş, bence de çok güzel oldu” dedi.



