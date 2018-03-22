Lise öğrencileri hem okuyor, hem de yaşlılara bakıyor

-ÖĞRENCİLERİN YEMEK HAZIRLAMASI

-HAZIRLANAN YEMEKLERİN EVDE KAPLARA BOŞALTILMASI

-EVDE ÖĞRENCİLER TARAFINDAN ORTALIĞIN TOPLANMASI

-YERLERİN SÜPÜRÜLMESİ, TOZ ALINMASI, LAVABOLARIN TEMİZLENİP, CAMLARIN SİLİNMESİ

-KONUŞMAKTA ZORLUK ÇEKEN 85 YAŞINDAKİ HATİCE ŞEN'İN TEŞEKKÜR ETMESİ

-OKUL MÜDÜRÜ AÇIKLAMA

-MAHALLE MUHTARI AÇIKLAMA

-ÖĞRENCİLERİN AÇIKLAMASI



( BALIKESİR -ÖZEL)- Liseli öğrencilerden yaşlılara temizlik ve yemek desteği BALIKESİR



- Balıkesir'deki bir lisenin öğrencileri, “Meslek Liseleri Mahallesiyle Buluşuyor” projesi kapsamında okullarının bulunduğu mahallede ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizleyerek pişirdikleri yemekleri ikram edip hayır dualarını alıyor. Balıkesir Gazi Mustafa Kemal Mesleki Teknik Anadolu Lisesi kat hizmetleri bölümü ve yiyecek içecek bölümü öğrencileri“Meslek Liseleri Mahallesiyle Buluşuyor” projesi kapsamında mahalle muhtarına danışılarak tespit edilen ihtiyaç sahibi yaşlıların evlerini temizleyerek pişirdikleri yemekleri ikram ediyorlar. Lise müdürü İsmail Koca “Proje kapsamında okulumuzda açık olan alanlardan yiyecek içecek ile konaklama ve seyahat hizmetlerinde eğitim gören öğrencilerimiz okulumuzun bulunduğu mahallede ihtiyacı olan sakinlere ev temizliği ve öğlen yemek ikramında bulunmaktadır. Mahalle ile öğrencilerimizi kaynaştırarak mahallemizin ve öğrencilerimizin daha çok gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Bununla ilgilide önümüzdeki günlerde artı çalışmalarda yaparak mahallemize fayda sağlayacağımızı düşünüyoruz. Mahalle muhtarımızla birlikte ihtiyacı olan yaşlı ve fakir olan ailelerimize öğlenleri yemek ve temizlik hizmetleri sunarak şuan da 12 ailemize ulaşmış durumdayız. Okulumuz kapanıncaya kadar bu faaliyetlerimize devam edeceğiz”dedi.

1.Sakarya Mahalle Muhtarı İhsan Tonga ise “Okulumuzun bu güzel projesinden dolayı müdürümüze ve emeği geçen her arkadaşımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah bu projenin sürekliliği olur. Mahallemiz ve okulumuz için hayırlı olsun”şeklinde konuştu.

84 yaşındaki Hatice Şen’in evine giderek temizliğini gerçekleştiren kat hizmetleri bölümü öğrencisi Kübra Karagöz “Yaşlıların mutlu olması bizim de mutlu olmamız demektir. Onları mutlu görünce bizde daha çok seviniyoruz” dedi.

Kat hizmetleri bölümü öğrencisi Ömer Faruk Gülmez “Okulumuz böyle bir proje yaptığı için gayet mutluyuz, yaşlı annelerimizi dedelerimizi sevindirdiğimiz için mutluyuz ve devamını dileriz. Onların yüzündeki mutluluğu gördükçe bizimde yüzümüz gülmeye devam eder”.

