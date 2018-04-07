Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Nisan 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Lise öğrencileri geleneksel zeytinyağı sabunu yapımını öğrendi - BALIKESİR

Lise öğrencileri geleneksel zeytinyağı sabunu yapımını öğrendi - BALIKESİR

- Zeytinyağının kaynatılma aşaması - Kaymakam ve öğrencilerin kaynayan zeytinyağını karıştırmaları - Edremit Meslek Yüksekokulu Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak ile röportaj - Öğrenci ile röportaj - Sabunların kesilmeleriLise öğrencileri geleneksel zeytinyağı sabunu yapımını öğrendi - Edremit Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Zeytinin Serüveni, Zeytinin Rotası Projesi"nin ikinci ayağında 40 lise öğrencisi, uygulamalı olarak geleneksel zeytinyağı sabunu yaptıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'de, Edremit Milli Eğitim Müdürlüğünce hazırlanan "Zeytinin Serüveni, Zeytinin Rotası Projesi" kapsamında 40 lise öğrencisi, uygulamalı olarak geleneksel zeytinyağı sabununun yapımını öğrendi. Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Edremit Meslek Yüksekokulu (MYO) Zeytin ve Zeytin Teknolojileri Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak, proje kapsamında Altınoluk Fernur Sözen Mesleki Teknik Anadolu Lisesi, Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi, Edremit Anadolu Lisesi ve Yılmaz Akpınar Mesleki Teknik Eğitim Anadolu Lisesinden 40 öğrenciyle MYO bahçesinde bir araya geldi.Bahçede kurulan ocakta odun ateşi üzerine yerleştirilen kazanda yaklaşık 3 saat kaynatılan zeytinyağına, su ve kostik ilave edildi. Lise öğrencileri ve Kaymakam Ali Sırmalı'nın yaptığı karışım, bir süre daha kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakıldı. Elde edilen zeytinyağı sabunu hamuru soğumasının ardından kalıplara döküldü.Öğretim Görevlisi Kıvrak, AA muhabirine, 4 teknik liseden 40 öğrenciye geleneksel yöntemlerle zeytinyağı sabunu yapımını gösterdiklerini söyledi.

Kıvrak, geleneksel zeytinyağı sabununun yapımına değinerek, şunları kaydetti:"Geleneksel sabun için yüksek asitli yağlar bir yerde biriktirilerek Körfez bölgesinde mart - nisan aylarında eski tipte kazanlar kurulur. Altında odun ateşi yakılır. Kostikle asitli zeytinyağı kaynatılır. Kaynatma yaptıktan sonra sabun reaksiyonu, aşağı yukarı 30 - 40 kilo bir yağ koyduğunuzda 3 - 3,5 saatte tamamlanır. Ondan sonra kalıba dökülür. Aradan bir iki gün geçtikten sonra sabun kalıp halinde kesilerek üst üste dizilip kurumaya bırakılır. Kaynatma sabunlarda bir hafta sonra sabununun kendi dengesi gelir ama bizim tavsiyemiz bu yıl yapılan zeytinyağı sabununun gelecek yıl kullanılması yönündedir."Edremit Anadolu Lisesi öğrencisi Melek Kocaçay da zeytin yöresinde yaşamalarına rağmen zeytini tüketmek dışında bir şey yapmadıklarını, proje sayesinde zeytinyağından sabun yapmayı öğrendiklerini söyledi.

Aynı liseden Kübra Sarı da "Bu etkinlikte zeytinyağı sabununun yapım aşamalarını, oluşumunu ve nasıl evimize geldiğini görmüş olduk. Hem eğlendik hem de öğrendik." ifadelerini kullandı.Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi öğrencisi Caner Yaşiner de "Bu etkinlikte zeytinyağı atıklarının nasıl değerlendirileceğini, zeytin posasının bile değerlendirilerek geri dönüşüme katkı sağlayarak sabun yapabileceğimizi öğrendik." dedi.

Lise Öğrencisi Zeytinyağı Geri Dönüşüm Lise Öğrenci Öğrenciler 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Osman Gazi Üniversitesinde Silahlı SaldırıOsman Gazi Üniversitesinde Silahlı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı