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04 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Lise öğrencileri engelliler için kermes açtı İzle

Lise öğrencileri engelliler için kermes açtı İzle

Kermesten detaylar

Görme Engelli Engelli Vatandaş Hediyelik Eşya Engelli Öğrenciler Engelli Öğrenci 

-Rehber öğretmeni ile röportaj
-Engellilerden detaylar
-Öğrenciler ile röportaj

( ERZURUM ) ERZURUM

- Erzurum’da lise öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü ve engellilere sosyal yardım amacıyla kermes düzenlendi.
Erzurum’un Yakutiye ilçesinde yer alan Erzurum Anadolu Lisesi öğrencileri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle engelli arkadaşları için kermes açtılar. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, geliri engellilere bağışlanacak kermeste, öğrenciler tarafından hazırlanan yiyecek, giyecek, takı ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu. Erzurum Anadolu Lisesi Rehber Öğretmeni Mehmet Mazhar Üzer engelli vatandaşların yanında olmak adına böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade ederek “Erzurum Lisesi Okul Öğrenci Meclisi olarak Dünya Engelliler Gününde toplumda ki engelli bireylerin sorunlarına dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla geniş katılımlı bir kermes etkinliği düzenliyoruz. Bugün burada kermes haricinde farklı etkinliklerimiz olacak görme engelli arkadaşlarımızın oluşturduğu bir müzik korosu olacak” dedi.
Kermesten elde edilen gelir ise engelli öğrencilerin eğitimi için kullanılacak. (ST-AT-Y)
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