Lise öğrencileri 'engelleri' yaşayarak fark etti - BALIKESİR
Lise öğrencileri "engelleri" yaşayarak fark etti - BALIKESİR
: - Sosyal deneyle toplumun engellilere davranışlarını gözlemlenmesi - Öüğrencilerden Rabiya Gözcan ile röportaj - Kübra Dayı ile röportaj - Emirhan KOcaoğlu ile röportaj - Öğretmen Murat Barut ile röportajLise öğrencileri "engelleri" yaşayarak fark etti - Ayvalık ilçesinde bir grup lise öğrencisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bugün engelli gibi davranarak toplumun engellilere bakış açısını gözlemlediBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde bir grup lise öğrencisi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla sosyal deneyle toplumun engellilere davranışlarını gözlemledi.Ayvalık Anadolu Lisesinden Rabia Gözde, Kübra Dayı, Begüm Arslan, İdal Usta, Emirhan Kocaoğlu, İlayda Sızan, Rabia Gözcan, Sena Şahsi ve Cansu Küşüm, Bilişim dersi öğretmeni Murat Barut'a sosyal deneyle toplumun engellilere davranışlarını gözlemlemek istediklerini iletti.Okul Müdürü Veli Tuncay'a da iletilen isteğin kabul edilmesi sonrası öğrenciler ilçenin en işlek alanları olan Cumhuriyet Meydanı ve Talatpaşa Caddesi'nde sosyal deneylerine başladı. Öğrenciler gözlerini bağlayıp, işaret diliyle iletişim kurmaya çalıştı. Kafelere, çay bahçelerine giden öğrenciler, işaret diliyle vatandaşlarla sohbet etmeye çalıştı.Yaptıkları sosyal deneyle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Rabia Gözcan, âmâ birinin yaşamının ne denli zor olduğunu gözleri bağlı şekilde yürümeye çalıştığında daha iyi anladığını belirtti. Empati çalışması boyunca bir kolunu kazağının içinde koyarak engelli bir bireyin yaşadıklarını anlamaya çalışan öğrencilerden Emirhan Kocaoğlu da tek kolla bir şey taşımanın ne denli zor olduğunu yaşayıp öğrendiğini ifade ederek "İnsanlar beni gördüğünde garipsedi. Oysa garipsenecek bir şey yoktu. Nihayetinde herkesin başına bir kaza gelip engelli kalabileceğine ilişkin bilincin olması gerekiyor." dedi. Sosyal deneyi koordine eden öğretmen Murat Barut, toplumun engelliye acımak yerine toplumsal engelleri kaldırmak için adım atması gerektiğini söyledi.