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20 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Lise öğrencileri bedenleriyle “Şehitler Ölmez” yazdı

Lise öğrencileri bedenleriyle “Şehitler Ölmez” yazdı

Öğrenciler tarafından çekilmiş görüntüler

( SAMSUN ) - SAMSUN

Müdür Yardımcısı Öğretmenler Öğretmen Lise Öğrenci Öğrenciler 


- Samsun’da 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında, lise öğrencileri İstiklal Marşı okuyup bedenleri ile “Şehitler Ölmez” yazısı oluşturdu. Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Köprülü Mehmet Paşa Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından, 18 Mart Çanakkale Zaferi nedeniyle klip hazırlandı. Hazırlanan klipte öğrenciler İstiklal Marşı’nı okuyarak, kendi bedenleriyle “Şehitler Ölmez” yazdı. Öğrencilerin yaptığı anlamlı etkinlik izleyenleri duygulandırdı. Etkinlik, okulun matematik öğretmeni Nurullah Tok, müdür yardımcısı Murat Arslan ve okul öğretmenlerinin önderliğinde gerçekleştirildi.
Etkinlik hakkında konuşan matematik öğretmeni Nurullah Tok, “18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde öğretmenlerimizle yaptığımız çalışma sonucu böyle bir etkinlik düzenlemek istedik. Öğrencilerimizle birlikte düzenlediğimiz bu etkinlik bizleri de mutlu etti ve çok duygulandırdı. Rabb'im Çanakkale ve tüm şehitlerimizin ruhlarını şad etsin” dedi.
(ŞB-SLH-Y)
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