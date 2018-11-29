Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Lise öğrencileri arasındaki silahlı kavga - KASTAMONU

Lise öğrencileri arasındaki silahlı kavga - KASTAMONU

- Cinayet zanlısının sağlık kontrolü için hasteneye getirilmesi - Zanlının daha sonra adliyeye getirilmesi Kastamonu 'da lise öğrencileri arasındaki silahlı kavga - Cinayet zanlısı lise öğrencisi adliyeye sevk edildiKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da lise öğrencisini silahla öldürdüğü öne sürülen zanlı adliyeye sevk edildi.Cinayetin ardından avukatıyla polise teslim olan Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi R.T'nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Zanlı, Kastamonu Devlet Hastanesindeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirildi.
Zanlının savcılıktaki sorgusu sürüyor. Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri C.H. (17) ile R.T. (16) arasında dün okul önünde tartışma çıkmıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T, tabancayla C.H'ye ateş etmişti. C.H, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmiş, kaçan zanlı bir süre sonra avukatıyla polise teslim olmuştu.

Lise Öğrencisi Silahlı Kavga Lise Öğrenci Öğrenciler Nayet Zanlısı 

İlgili Foto Galeriler
Lisedeki maç kanlı bitti!Lisedeki maç kanlı bitti!
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Tecavüz edip kazığa oturttularTecavüz edip kazığa oturttular
Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!Mamak'ta Sokak Ortasında Cinayet!
Cansel'in okuduğu lisede 2’nci intiharCansel'in okuduğu lisede 2’nci intihar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı