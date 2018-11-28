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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü - KASTAMONU

Lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölü - KASTAMONU

- Polisin olay yerinde inceleme yapması - Hastane önünde bekleyenlerden detay görüntüler Kastamonu 'da lise öğrencileri arasında silahlı kavga: 1 ölüKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da lise öğrencileri arasında çıkan kavgada silahla vurulan öğrenci yaşamını yitirdi.Alınan bilgiye göre, Kastamonu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi C.H. (17) ile lise öğrencisi R.T. arasında okul önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.T, yanında bulunan tabancayla C.H'ye ateş etti.Ağır yaralanan ve ambulansla kentteki özel bir hastaneye kaldırılan C.H, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.Hastaneye gelen C.H'nin okul arkadaşları, büyük üzüntü yaşadı.Polis, olayın ardından kaçan R.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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