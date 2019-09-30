Lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - KÜTAHYA
- Yerde yatan ve ağır yaralanan öğrenci - Vatandaşların yaralı öğrenciye müdahalesi - Yaralanan öğrencinin telefon görüşmesi - Yaralı öğrencilerin ambulansa bindirilmesi - Olay yerinden detaylar Kütahya 'da lise öğrencileri arasında bıçaklı kavga: 2 yaralıKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da iki öğrenci grubu arasında çıkan kavgada iki öğrenci bıçaklanarak yaralandı.Ali Paşa Mahallesi'ndeki bir çocuk parkında iki öğrenci grubu arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bıçaklanan lise öğrencileri O.E. (16) ile M.E. (16) yaralandı. Daha sonra bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Yaralılar, sağlık görevlileri tarafından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Kavgaya karıştıkları iddia edilen iki lise öğrencisi ise polis tarafından gözaltına alındı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım