Linet’ten hayranlarına müjde Haberi



- Bodrum’da sahne alan ünlü sanatçı Linet hayranlarına albüm müjdesi verdi. Bodrum’da bulunan Azka otelde sahneye çıkan Linet tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen Şarıklarını seslendiren ünlü şarkıcı hayranlarına müjde vermeyi de ihmal etmedi. Yeni albüm hazırladığını söyleyen Linet yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Eski ve yeni albümünden hareketli parçalara ağırlık veren Linet sahne performansıyla büyük beğeni topladı. Kendisini dinlemeye gelen tatilcilerle tek tek ilgilenip sohbet eden ünlü sanatçı yaptığı espriler ile de hayranlarını kahkahaya boğdu.

