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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Linç edilmekten polis kurtarmıştı... Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı Haberi

Linç edilmekten polis kurtarmıştı... Çıkarıldığı nöbetçi mahkemede tutuklandı Haberi

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( TRABZON )- Trabzon’da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla göz altına alınan yabancı uyruklu şahıs tutuklandı. TRABZON

Polis Kalaba Öfkeli Kalabalık Alabalık 


- Trabzon’un en işlek caddelerinden olan Uzunsokak’da bir kadını taciz ettiği iddiasıyla vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülen yabancı uyruklu şahıs çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. Yabancı uyruklu S.D hakkındaki taciz iddialarını reddetti. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’un Ortahisar ilçesinde bir kadının tacize uğradığı iddiası vatandaşları öfkelendirirken, öfkeli kalabalık tacizde bulunduğu iddia edilen kişiyi cadde ortasında tekme tokat darp etmişti. Olaya müdahale eden polisler, darp edilen şahsı kızgın vatandaşın elinden güçlükle alırken göz altına alınan yabancı uyruklu S.D’i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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