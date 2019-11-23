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23 Kasım 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Limon yüklü kamyon alev alev böyle yandı Haberi

Limon yüklü kamyon alev alev böyle yandı Haberi

Kamyonun yanarken görüntüleri

Bild Yangına Müdahale Trol 

-Yoldan geçen araçlar
-Çevredeki vatandaşların araçtaki yangına müdahale etmeleri
-Alevlerin görüntüsü
-Söndürme çalışmalarından görüntü
-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi
-Yola dökülen limonlar
-Yanan aracın görüntüsü

( MERSİN )- Mersin'de limon yüklü kamyon otobanda hareket halinde iken motor kısmında başlayan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi MERSİN

- Mersin'de limon yüklü kamyon otobanda hareket halinde iken motor kısmında başlayan yangın sonrası tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersin merkezden Mezitli ilçesi istikametine seyir halindeki 33 ELN 90 plakalı limon yüklü kamyon, Kuyluk mevkiinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.
Alevleri fark eden sürücüsü tarafından yol kenarına çekilerek durdurulan kamyondaki yangın, kısa sürede büyüdü. Yangına, ilk etapta yoldan geçen vatandaşlar, ardından da Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın, uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi. Araç yangını dolayısıyla yol, bir sürek araç trafiğine kapatılırken, yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.

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