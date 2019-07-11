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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Limon bahçesinde 40 kilo esrar ele geçirildi

Limon bahçesinde 40 kilo esrar ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin limon bahçesine girişi

Jandarma Uyuşturucu Köpek Narkotik Ormanlı 

-Narkotik köpeğinin bahçede arama yapması
-Ekiplerin ağaçlar arasında köpekle birlikte yaptıkları arama çalışmalarından görüntü
-Köpeğin uyuşturucuya tepki vermesi
-Uyuşturucunun ağaç dalları arasında görüntüsü
-Jandarma ekiplerince uyuşturucunun ağaç dalları arasından çıkarılması

( MERSİN ) MERSİN

- Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince bir limon bahçesinde yapılan aramada, ağaç dallarının arasına gizlenmiş 40 kilo 450 gram esrar ve 2 kilo 130 gram skunk ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Tömük Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler, devriye görevi sırasında Yeşildere mevkiindeki ormanlık alanda 203 kök Hint keneviri ekili alanı sulayarak kenevirlerin bakımını yapan A.G. ve İ.M.'yi sulama yaptıkları 7 bidon ile birlikte suçüstü yakaladı. Şüphelilerin Arpaçbahşiş Mahallesi'ndeki evlerinde narkotik köpeği ile yapılan aramada ise limon bahçesindeki ağaç dallarının arasına gizlenmiş halde 40 kilo 450 gram esrar ve 2 kilo 130 gram skunk maddesi ele geçirildi. Olayla bağlantılı olduğu iddia edilen M.K. adlı şüpheli de gözaltına alındı. 3 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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