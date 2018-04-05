Limni Gölü'nde ilk baharda kar havadan görüntülendi - GÜMÜŞHANE Haberi
- L imni gölü ve çevresinden drone görüntüleriLimni Gölü'nde ilkbaharda kar havadan görüntülendi - Zigana Dağı'nın eteklerinde bulunan, sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı Limni Gölü Tabiat Parkı, nisan ayına rağmen sisli ve karlı görüntüsüyle büyülüyor - Tabiat parkı içerisinde yer alan ve çevresinde yaklaşık 20 santimetre kar kalınlığı bulunan gölün karlı görüntüsü, drone kamerasına yansıdıGÜMÜŞHANE (AA) - Doğu Karadeniz'in alternatif turizm merkezlerinden Limni Gölü Tabiat Parkı, ilkbaharda yağan karla görenleri büyülüyor. Gümüşhane 'nin Torul ilçesinde bulunan, Trabzon ve Gümüşhane kent merkezlerine 45 kilometre uzaklıktaki Limni Gölü, Tarihi İpek Yolu üzerindeki Zigana Dağı'nın eteklerinde bulunuyor.Sarıçam ve ladin ağaçlarıyla kaplı alanda oluşan krater özelliğine sahip 2 bin 24 rakımlı gölde, nisan ayında yağan karın ardından güzel görüntüler oluştu.Tabiat parkında göle eşlik eden ağaçların karlı görüntüsü ve sisin oluşturduğu manzara, drone görüntülerine yansıdı.Geçen yıl 100 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği tabiat parkında konuklar için bir restoran ve konaklama amaçlı 22 orman köşkü bulunuyor.Özel araçlarla ulaşım sağlanan tabiat parkını bu yıl 200 bini aşkın yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesi bekleniyor.