Liman çalışanlarına “Çanakkale menüsü”



- Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısıyla, TCDD İzmir Liman İşletmesinde çalışan yaklaşık bin işçiye, öğlen ve akşam yemeğinde üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan “Çanakkale menüsü” ikram edildi. Liman-İş Sendikası İzmir Şubesi tarafından, Çanakkale Zaferi’nin 103. yıldönümü dolayısıyla limanda çalışan işçilere “Çanakkale menüsü” dağıtıldı. Şehitleriyle övünen bir millet olduklarını ifade eden Liman-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Serdar Akdoğan, “Bugün, onlar gibi düşünüp onlar gibi yaşamayı amaçladık. Devletimiz kadimdir. Biz millet olarak şehitleriyle övünen bir milletiz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin” diye konuştu.

Konuşmanın ardından saygı duruşunda bulunularak dualar edildi ve işçilere üzüm hoşafı ve ekmekten oluşan “Çanakkale menüsü” ikram edildi.

