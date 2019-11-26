Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
- Limak Enerji öğretmenleri unutmadı

- Limak Enerji öğretmenleri unutmadı

Öğretmenlere çiçek ve hediye takdimi

Öğretmenler Öğretmen Kullar Öğretmenler Günü 

-Öğrencilere yapılan bilgilendirme
-Detay görüntüler

( KIRKLARELİ ) Limak Enerji öğretmenleri unutmadı KIRKLARELİ

- Limak Enerji bünyesinde yer alan Hamitabat Çevrim Santrali’nin kurulu bulunduğu bölgedeki köy okullarını ziyaret eden Limak Enerji çalışanları öğretmenlere çeşitli hediyeler takdim ederek günlerini kutladı. Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu bünyesinde Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki Hamitabat Doğalgaz Çevrim Santrali’nde öğretmenler günü unutulmadı. Hamitabat Santrali’nin kurulu bulunduğu bölgedeki Tatarköy ve Hamitabat’taki köy okullarını ziyaret eden Limak Enerji çalışanları sürpriz yaparak öğretmenler gününü kutladı. Hamitabat Nazmi Uçak İlkokulu ve Tatarköy İlkokulu’nda görev yapan toplam 16 öğretmene sürpriz yapan Limak Enerji çalışanları, çiçek ve hediyelerle öğretmenler gününü kutladı. Hediyeler karşısında mutluluk yaşayan öğretmenler de kendilerini köy okulunda dahi olsa unutmayan Limak Enerji personeline teşekkür ettiler. Ziyaretler kapsamında Hamitabat Doğalgaz Çevrim Santrali’nde görevli elektrik mühendisi Özgür Çavdaroğlu da miniklere enerji ile bilgiler vererek onların sorularını yanıtladı. (SŞ-
loading...
İlgili Foto Galeriler
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı