Limak Enerji çalışanları Bursa’da iftarda buluştu



- Limak Enerji Grubu, Bursa’daki tüm çalışanlarına iftar yemeği verdi. Bin 500’ün üzerinde kişinin oruçlarını birlikte açtığı iftar yemeğine Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir’in yanı sıra şirketin tüm üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Enerji sektörünün öncü şirketlerinden Limak Enerji Grubu, kurum aidiyetini canlandırmak ve kutsal ramazan ayının getirdiği birlik ve beraberliğin önemini vurgulamak amacıyla her yıl hizmet bölgesindeki çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geliyor. Limak Enerji Grubu şirketlerinden Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik’in Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da gerçekleştirdiği iftar etkinliklerine kurum çalışanları ve aileleri katılıyor. Limak Enerji’nin bu yıl hizmet bölgesinde düzenlediği iftar programının üçüncüsü, 23 Mayıs Perşembe günü Bursa Merinos Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

İftara, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, Limak Enerji CEO’su Birol Ergüven, Limak Enerji Dağıtım Grubu Başkanı İsmail Ergüneş, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü ve Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac’ınyanı sıra Limak Enerji çalışanları ve aileleri ile birlikte toplam bin 500’ün üzerinde kişi katıldı.

Tasavvuf müziği dinletisi ile başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte dua edilerek oruçlar açıldı. Özdemir: “Amacımız müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşımak” İftar yemeğinde çalışanlara seslenen Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir Ramazan ayının önemine değinerek, “Ramazan ayı, birlik ve beraberlik içinde iftar yapınca daha da anlam kazanıyor. Sizleri ailece burada görmek çok güzel. Kurumumuza sunduğunuz emekler çok değerli. Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Omuz omuza çalışmaya devam edeceğimiz nice yıllar diliyorum. Zor bir işte görev alıyoruz. Müşterilerimize tek tek ulaşıyoruz, elektrik götürüyoruz, temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunu yaparken de en önemli unsurlardan biri müşteri memnuniyetidir. Bütün amacımız, müşterilerimize hizmet sunarken memnuniyeti en üst seviyeye taşımak. Bunu da LimakEnerji ailesinin dağıtım ve perakende sektöründe çalışan 3 bini çalışanımız olan sizlerle birliktebaşarıyoruz. Hizmetlerimize bölgemizde ve Türkiye’de daha başarılı olmak için devam edeceğiz. Bu geceye katıldığınız için her birinize teşekkür eder, yaklaşan ramazan bayramınızı kutlarım” dedi.

İftar yemeğinde semazen gösterisi sergilenirken, çocukların eğlenmesi için de Ramazan gelenekleri unutulmadı. Orta oyununun önemli temsilcilerinden Bursa’ya özgü Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelenirken, palyaço ve Nasrettin Hoca çocukların keyifli anlar yaşamasına vesile oldu. Limak Enerji Grubu hizmet bölgelerindeki iftar etkinliklerini 27 Mayıs’ta Çanakkale’de noktalayacak. (SD-İHS)

