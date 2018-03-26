- Liderlerden Rusya’ya başsağlığı

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( MOSKOVA ) MOSKOVA



- Rusya’nın Kemarova şehrindeki bir alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 64 Rusya vatandaşı için dünya liderleri Moskova’ya taziye mesajları iletti. Kemerova kentindeki Kiraz Alışveriş merkezinde meydana gelen yangında hayatını kaybeden 64 Rusya vatandaşı için dünyanın pek çok yerinden liderler ve siyasetçiler Rusya’ya taziye mesajları gönderdi. Taziye mesajlarını ulaştıranlar arasında, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev, Moldava Cumhurbaşkanı Igor Dodon, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders, Moskova'daki ABD Büyük Elçiliği sözcüsü Maria Olson gibi isimler var. Taziyelerini sosyal medya üzerinden Rusya Devlet Başkanı Putin’e bildiren Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazabayev, “Tüm Kazakistan halkı adına yaşananlardan dolayı olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum, yaralılarından en yakın zamanda iyileşip ailelerinin yanına dönmesini umuyorum” ifadelerini kullandı. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ise “Kemarova’da meydana gelen ve birçok insanın hayatını kaybetmesi ile sonuçlanan bu acı olaya dair olan samimi taziyemi kabul edin. Hayatını kaybedenlerin arasında çok sayıda çocuk olmanın şoku içerisindeyiz. Sırbistan küçük bir ülke olmasına karşın büyük bir dosttur. Bu sebeple elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız” ifadelerini kullandı.Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon ise " Özelikle ölenler arasında çocukların olduğunu öğrenmek bizi çok üzdü" dedi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise sosyal medya üzerinden paylaştığı mesajda taziyesini Rusya’ya “Rusya’nın Kemerovo kentinde çıkan yangında çok sayıda insanın hayatını kaybetmesinden üzüntü duydum. Rus halkına ve devletine başsağlığı, yangında yakınlarını kaybedenlere sabır dilerim” cümleleri ile aktardı. Belçika Dışişleri Bakanı Didier Reynders ise sosyal medyada " Rusya'dan böyle korkunç bir kaza haberi almak çok üzücü, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum" şeklinde bir mesaj paylaştı. ABD Büyük Elçiliği sözcüsü Maria Olson ise taziyesini " Yaşananlar gerçekten çok kötü. Kalbimiz yangında hayatını kaybedenler ve aileleri ile birlikte" sözleri ile aktardı. Rusya’nın Kemarova şehrinedeki alışveriş merkezinde dün meydana gelen yangında 64 kişinin hayatını kaybettiği 16 kişinin ise henüz bulunamadığı bildirilmişti. Bölgede arama çalışmaları devam ediyor.

