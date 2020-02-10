Liderler ve gönüllüler, minik yürekleri sevindirdi Haberi

-- çocuklara balon, şeker dağıtılması

-- çocuklarla oyun oynanması

-- çocuklara çeşitli aktivitelerin yapılması

-- kapının önünde biriken karların atılması

-- genel detaylar

-- genlik lideri erol çalışcı röp.

-- gönüllü gençlerden mizgin akpolat röp.

-- gençlik lideri irfan batır röp.



( MUŞ ) -- Gençlik liderleri ve gönüllüler, çocuklara unutamayacakları bir gün yaşattı MUŞ



- Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik liderleri ve gönüllü gençler, “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında hem öğrencileri sevindirdi hem de okul etrafındaki karları temizledi. Merkeze bağlı 45 kilometre uzaklıktaki Köşk Köyü İlkokulundaki öğrencileri ziyaret eden gençlik liderleri ve gönüllü gençler, onlarla halay çekip çeşitli oyunlar oynadı. Gençlik merkezine gelemeyen öğrencilerin ayağına hizmeti götüren liderler, köy okulu öğrencileriyle eğlenceli zaman geçiriyor. Okul bahçesinde biriken karları da temizleyen liderler, çocuklara geniş oyun alanı kazandırıyor. Muş Gençlik Merkezi Müdürlüğünde görevli gençlik lideri Erol Çalışcı, “Merkezim Her Yerde” projesi kapsamında köy çocuklarıyla güzel zaman geçirmek ve onların yüzünde tebessüm olabilmek için etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.



Gönüllü gençlerden Mizgin Akpolat da, bugün buraya çocukları eğlendirmek için geldiklerini belirterek, “Burada çocuklar için çeşitli etkinliklerde bulunduk. Onlarla birlikte oyunlar oynadık, şeker dağıttık, balon verdik. Çocukların yüzendeki tebessümleri gördüğümüz zaman daha çok gelme şevkimiz ve isteğimiz artıyor” dedi.

Gençlik liderlerinden İrfan Batır ise gençlik merkezine gelemeyen öğrencilerin ayağına gelerek çeşitli aktiviteler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Gençlik Merkezi Müdürlüğünden gelen liderler ve gönüllü üyelerin yüzlerini boyaladıklarını ve hediyeler verdiklerini ifade eden öğrencilerden Rabia Bayhan da, “Bize şeker ve balon verdiler, oyun oynadık, halay çektik ve şarkılar söyledik. Çok güzel bir gün yaşadık” diye konuştu.

(UU-MSA-Y)



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